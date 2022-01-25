Ольга Фреймут редко публикует в сети семейные фото. Она предпочитает держать личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз. Однако иногда радует поклонников трогательными кадрами.

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Фото Ольги Фреймут с сестрой

39-летняя телеведущая вместе с сестрой, которая на 10 лет моложе, отправились в путешествие. Известно, что сестры вместе работают, поэтому, возможно, они поехали в командировку. Ольга и Юлия сфотографировались в аэропорту "Борисполь".

Ольга предстала перед камерой в молочной кофте, волосы уложила в локоны и забрала набок, а на лице сделала легкий макияж в натуральных оттенках. Юлия позировала в черном гольфе, волосы были ровными, у обеих едва заметный макияж с акцентом на ресницах.



Ольга Фреймут с сестрой / Скриншот из инстаграм-сторис ведущей

Напомним, Юлия Фреймут – младшая сестра телеведущей. Их разница в возрасте – 10 лет. Юлия работает продюсером и приобщается к проектам старшей сестры. Также Ольга является крестной матерью дочери Юлии – Габриэль.