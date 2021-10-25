Ольга Фреймут показала нове фото перед ефіром "Танців з зірками"

Українська телеведуча Ольга Фреймут повернулася на паркет "Танців з зірками". Перед початком ефіру вона сфотографувалася за лаштунками в елегантному аутфіті.

Ольга Фреймут повернулася на головний паркет країни у 8 випуску "Танців з зірками". Перед прямим ефіром над образом ведучої працювали візажисти і їхню роботу вона показала в інстаграмі.

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Новий look Ольги Фреймут

Телеведуча позувала в гримерці на тлі білої стіни. Вона постала перед камерою в синіх джинсах і чорній атласній блузці з квітковим принтом.

Та основний акцент у знімку зробила на макіяжі на зачісці. Розкішне волосся Ольги вклали рівно, повіки нафарбували коричневими тінями, на губи нанесли червону помаду та підкреслили красу корекцією обличчя. Такий образ телеведучої підкреслив її жіночність та елегантність.

У макіяжі з нагоди ефіру "Танців з зірками". Як вам?

– поцікавилася Фреймут у "фоловерів".



Ольга Фреймут / Фото з інстаграму телеведучої

Прихильники Ольги не залишили її без відповідей і засипали компліментами.