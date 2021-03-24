Ольга Фреймут поділилася рідкісними фото з чоловіком

Українська телеведуча Ольга Фреймут опублікувала декілька кадрів з коханим. Вона позувала в обіймах найріднішого та наголосила, що для неї – це найзатишніше місце на Землі.

Ольга Фреймут є однією з найпопулярніших ведучих в українському шоу-бізнесі. Вона рідко поширює в мережі фотографії, де позує разом із коханим чоловіком, проте інколи робить винятки і тішить прихильників.

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Ольга перебуває у шлюбі з Володимиром Локотком, з яким виховує двох дітей – сина Валерія та доньку Євдокію. Закохані щасливі разом, проте тримають свої стосунки якомога далі від сторонніх очей.

Романтичні фото Ольги Фреймут з чоловіком

Знаменитість позувала з коханим у розкішному п'ятизірковому готелі, що розташований в Києві. Володимир постав перед камерою в синьо-білій сорочці в клітинку, а його обраниця – у вишуканій сукні бежевого кольору, що була красиво задекорована. Волосся Фреймут вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і помадою на губах.

Обоє мило усміхалися та обіймали один одного. У шлюбі парі вдається зберігати романтику та приділяти час один одному.

"Найзатишніше місце в світі", – з ніжністю написала Ольга в публікації.

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У коментарях підписники ведучої залишають багато приємних слів на адресу закоханих.