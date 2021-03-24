Украинская телеведущая Ольга Фреймут опубликовала несколько кадров с любимым. Она позировала в объятиях самого родного и отметила, что для нее – это самое уютное место на Земле.

Ольга Фреймут является одной из самых популярных ведущих в украинском шоу-бизнесе. Она редко распространяет в сети фотографии, где позирует вместе с любимым человеком, однако иногда делает исключения и радует поклонников.

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Ольга находится в браке с Владимиром Локотко, с которым воспитывает двоих детей – сына Валерия и дочь Евдокию. Влюбленные счастливы вместе, но держат свои отношения подальше от посторонних глаз.

Романтические фото Ольги Фреймут с мужем

Знаменитость позировала с любимым в роскошном пятизвездочном отеле, расположенном в Киеве. Владимир предстал перед камерой в сине-белой рубашке в клеточку, а его избранница – в изысканном платье бежевого цвета, которое было красиво задекорировано. Волосы Фреймут уложила ровно, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и помадой на губах.

Оба мило улыбались и обнимали друг друга. В браке паре удается сохранять романтику и уделять время друг другу.

"Самое уютное место в мире", – с нежностью написала Ольга в публикации.

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В комментариях подписчики ведущей оставляют много приятных слов в адрес влюбленных.