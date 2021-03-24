Ольга Фреймут поделилась редкими фото с мужем
Украинская телеведущая Ольга Фреймут опубликовала несколько кадров с любимым. Она позировала в объятиях самого родного и отметила, что для нее – это самое уютное место на Земле.
Источник:инстаграм Ольги Фреймут
Ольга Фреймут является одной из самых популярных ведущих в украинском шоу-бизнесе. Она редко распространяет в сети фотографии, где позирует вместе с любимым человеком, однако иногда делает исключения и радует поклонников.
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Ольга находится в браке с Владимиром Локотко, с которым воспитывает двоих детей – сына Валерия и дочь Евдокию. Влюбленные счастливы вместе, но держат свои отношения подальше от посторонних глаз.
Романтические фото Ольги Фреймут с мужем
Знаменитость позировала с любимым в роскошном пятизвездочном отеле, расположенном в Киеве. Владимир предстал перед камерой в сине-белой рубашке в клеточку, а его избранница – в изысканном платье бежевого цвета, которое было красиво задекорировано. Волосы Фреймут уложила ровно, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и помадой на губах.
Оба мило улыбались и обнимали друг друга. В браке паре удается сохранять романтику и уделять время друг другу.
"Самое уютное место в мире", – с нежностью написала Ольга в публикации.
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В комментариях подписчики ведущей оставляют много приятных слов в адрес влюбленных.
- "Невероятная пара!"
- "Вы великолепны!"
- "Волшебные! Нежные!"
- "Хорошо иметь поддержку любимого человека!"
- "Как красиво!"
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