Донька Ольги Фреймут зачарувала рідкісним фото мами з молодшим братом і сестрою

Старша донька Ольги Фреймут приїхала у Велику Британію. Вона показала кадр з прогулянки з близькими.

Донька української ведучої показалася у Лондоні. Вочевидь, Злата Мітчелл приїхала зі США, щоб побачитися з мамою та сестрою з братом.

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Донька Ольги Фреймут поділилась фото з рідними

Донька Ольги Фреймут на своїй сторінці опублікувала фото, де показала зіркову матусю. Ведуча прогулювалась з містом за руку з донькою Євдокією та сином Валерієм. Діти позували у стильних бордових костюмах, а Ольга постала у джинсах і білій блузці.



Ольга Фреймут з дітьми / Фото з інстаграм-сторіз

Також Злата Мітчелл поділилась своїм фото – як позувала на тлі телефонної будки.



Злата Мітчелл / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, донька Ольги Фреймут живе у США – там вона навчається та працює. Нещодавно вона детальніше розповіла про свої захоплення. Так, Злата любить знімати фільми, вона працює над своїм портфоліо. Окрім того, займається танцями. На канікулах Мітчелл подорожує.

Дівчина натякала, що не планує повертатися до України, бо завжди мріяла залишатися в Каліфорнії. Задля кар'єри вона готова йти на постійні переїзди. Утім, Злата була б не проти, якби якусь частину дитинства її нащадки провели в Україні.