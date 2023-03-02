Жураківська зі сльозами пригадала, як жила в підвалі під час боїв за Макарів: "Спала одягнена"

Українська акторка Олеся Жураківська зі сльозами на очах пригадала, як кілька тижнів виживала з дітьми та літніми людьми в підвалі, поки в Макареві під Києвом точилися бої. Щоб заспокоїти та розважити дітей, артистка вчила їх перевʼязувати рани, складала план порятунку та декларувала вірші.

Разом з Олесею Жураківською в підвалі жили 2 дитини, один чоловік та 6 жінок, двоє з яких були в літньому віці. Зірка зізнається, що вона завжди спала одягнена та взута, щоб бути готовою пв будь-який момент бігти та рятувати когось.

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Вона пригадує, що найжахливіше в цей період було скласти план, кого вона насамперед буде виносити, якщо складеться така ситуація.

Навколо мене рідні люди, і я думала, як я буду діяти. Ясно, що в першу чергу це були дітки. Це найжахливіше з того, що я переживала, бо зрозуміти, кого я буду тягти першим, я не могла,

– каже Жураківська.

Актриса додає, що на дворі весь час стояло її авто, яке вона кожного дня перевіряла. Було й таке, що вона заряджала акумулятор під обстрілами.

Як Олеся розважала дітей у підвалі:

читала казки,

проводила в ігровій формі "школу молодого бійця" – вчила, як падати, як перевʼязувати рани.

"Найстрашніше – це реакція дітей, коли вони не можуть контролювати страх і кричать, і плачуть. Я казала, що це наші. В якийсь момент я зрозуміла, які звуки були від наших, а тоді були зовсім не наші", – розповіла Жураківська.

Дивіться інтерв'ю з Олесею Жураківською: відео

До слова, українські зірки пригадали, як зустріли ранок 24 лютого, який тягнеться уже 365 днів. У соцмережах артисти відверто поділилися фото та розповіли особисті історії про те, як прожили той моторошний ранок рік тому.