17 серпня Міністерство культури та інформаційної політики підписало меморандум з Державним агентством розвитку туризму та медіасервісом Megogo. Завдяки такій співпраці тридцять установ матимуть змогу розповісти про українську історію та культуру англійською та українською мовами.

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Образ Олени Зеленської

Перша леді постала перед публікою в елегантному костюмі ніжно-блакитного кольору, що складався зі штанів, жилетки та подовженого піджака, який застібався на один ґудзик. Такий look поєднала з бежевими туфлями-човниками на високих підборах.

Волосся Олена Зеленська вклала у легкі локони та забрала набік. На обличчі вона зробила повсякденний макіяж у коричневих відтінках, яким підкреслила натуральну вроду. Серед аксесуарів довершила аутфіт хустинкою, яка була в маленькій кишені піджака, та лаконічними сережками.



Олена Зеленська у блакитному костюмі / Фото з інстаграму першої леді



Олена Зеленська на робочій зустрічі / Фото з інстаграму першої леді



Олена Зеленська на робочій зустрічі / Фото з інстаграму першої леді



Олена Зеленська на робочій зустрічі / Фото з інстаграму першої леді



Олена Зеленська на робочій зустрічі / Фото з інстаграму першої леді



Олена Зеленська на робочій зустрічі / Фото з інстаграму першої леді



Олена Зеленська запускає аудіогіди в Україні / Фото з інстаграму першої леді

Текст публікації Олени Зеленської:

Розповідати про запуск україномовного аудіогіда у світі – це гарна ознака того, що українську почують ще більше людей. Кожна така подія стає черговим кроком у розбудові іміджу країни.

До 30-річчя української незалежності я з радістю анонсую початок роботи над запуском тридцяти двомовних аудіогідів, які цього разу запрацюють у культурних осередках України – музеях, фортецях та заповідниках. Для кожного з нас відвідання музеїв стане ще зручнішим, сучаснішим та інтерактивнішим.

Полтавський краєзнавчий музей, Ужгородський замок і навіть печера Атлантида – захоплива історія всіх цих місць нарешті стане доступною. Це лише декілька прикладів пам'яток, які будуть ще ближчими, зрозумілішими та доступнішими як для українців, так і для іноземців.