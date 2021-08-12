Дружина президента України Олена Зеленська відвідала міжнародну фотовиставку Photo Kyiv "Не|видиме життя", що пройшла у заповіднику "Софія Київська". Там можна було переглянути 10 фотоісторій, які зворушували глибиною та унікальністю.

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За словами Олени Зеленської, кожне фото повинне було заторкнути теми співчуття, поваги, толерантності. Оскільки перша леді працює з безбар'єрністю, враження від світлин у неї було особливим.

Образ Олени Зеленської

Для відвідин виставки фотомистецтва перша леді України обрала елегантний та вишуканий look. Вона постала перед публікою в стриманій білосніжній сорочці та легкому молочному костюмі, що складався з широких штанів та жакета.

Дружина президента доповнила образ золотими круглими сережками. Вона розпустила волосся та вклала його ніжними хвильками. На обличчі Олена Зеленська зробила легкий макіяж. Вона підкреслила очі тінями й нафарбувала губи бузковою помадою.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської



Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Текст публікації Олени Зеленської

Фотографія – частина культурного діалогу, що доступна усім. Мистецтво – площина, в якій ми можемо побачити світ під зовсім іншим кутом. І в цій розмові зробити видимими надважливі соціальні проблеми.

Сьогодні у заповіднику "Софія Київська" відкрилася міжнародна виставка фотомистецтва Photo Kyiv "Не|видиме життя". Вона доволі емоційна та близька мені, адже присвячена темі безбар’єрності.

Експертна комісія відібрала 10 унікальних та зворушливих фотоісторій. Основна ідея полягала в тому, щоб привернути увагу до таких цінностей, як повага, толерантність, співчуття, відкритість та співпереживання.

Особисто я завмерла біля фото, на якому дівчинка з розладами аутистичного спектра сидить навпроти вікна. Зверніть на нього увагу. Який погляд у цієї дівчинки! Як фотографка змогла спіймати момент самотності, але водночас – відкритості цьому світові.

Рада була долучитися до події та переглянути роботи з Photo Kyiv 2021. Адже це не просто світлини, а поєднання сміливих ідей і глибокого осмислення соціальних питань.