Олена Зеленська вразила образом у костюмі шоколадного кольору та базовій футболці

Навіть в літню спеку Олена Зеленська не зраджує офіційному стилю. Вона відвідала друге засідання Ради безбар'єрності в діловому образі - шоколадному костюмі та молочній футболці.

Одним з головних напрямків роботи першої леді України є безбар'єрність. Так, вона взяла участь у другому засіданні, на якому представила власний просвітницький проєкт "Довідник безбар'єрності".

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"Раз у раз я стикаюся з тим, що треба пояснювати, що таке безбар'єрність. Тому в довіднику доступною мовою буде надано роз'яснення основних принципів безбар'єрності, правил комунікації", – повідомила Олена Зеленська.

Крім того, "Довідник безбар'єрності" матиме словник базових понять. Ілюстрації до нього створять талановиті українські художники. Планують, що довідник буде доступним в електронному та друкованому форматах.

Образ Олени Зеленської

Для другого засідання Ради безбар'єрності перша леді обрала костюм шоколадного кольору. На ній подовжений піджак і широкі штани. Легкості образу додала базова молочна футболка з глибоким вирізом і біле взуття.

Олена Зеленська в шоколадному костюмі / Фото з інстаграму першої леді

З аксесуарів Олена Зеленська підібрала золоте кольє з масивним плетінням і лаконічні сережки, які гармонійно поєднувалися. Вона нанесла легкий макіяж з акцентом на очі й матовою ніжно-рожевою помадою. Волосся з новим фарбуванням, за яке її встигли розкритикувати в мережі, вклала рівно.

На перше засідання Ради безбар'єрності Олена Зеленська прийшла в бежевому костюмі та коричневій блузі. Стримане вбрання вона поєднала з чорними туфлями на високих підборах

Олена Зеленська в шоколадному костюмі / Фото з інстаграму першої леді

Олена Зеленська в шоколадному костюмі / Фото з інстаграму першої леді

Олена Зеленська в шоколадному костюмі / Фото з інстаграму першої леді