Олена Зеленська на офіційній сторінці в інстаграмі розповіла, що минулого тижня відбулося перше засідання Ради безбар'єрності. Його провели в бібліотеці імені Вернадського. Це одне з тих місць, які зараз мають бар'єри. Згідно з рішенням президента вже зовсім скоро розпочнуть проєкт з його перетворення на комфортний і безбар'єрний простір.

Дивіться також Подружжя Зеленських відвідало Книжковий Арсенал: фантастичний вихід першої леді

Перша леді зазначила, що метою цього засідання було обговорення пропозицій, поданих міністерствами, щодо реальних кроків у розбудові безбар'єрної країни. Також на заході був присутній прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Елегантний образ Олени Зеленської

Для робочої зустрічі перша леді України обрала елегантний костюм бежевого кольору, що складався з штанів зі стрілками та подовженого піджака, який застібався на один ґудзик. Під піджак Олена одягнула коричневу блузку. Таке вбрання Зеленська поєднала з чорними туфлями на високих підборах.

Волосся перша леді вклала рівно, а на обличчі зробила повсякденний макіяж у коричневих відтінках. Довершила look лаконічними золотими сережками у вигляді горошин.



Олена Зеленська в бежевому костюмі / Фото з інстаграму Олени Зеленської



Олена Зеленська в бежевому костюмі / Фото з інстаграму Олени Зеленської



Олена Зеленська в бежевому костюмі / Фото з інстаграму Олени Зеленської



Олена Зеленська та Денис Шмигаль / Фото з інстаграму Олени Зеленської



Олена Зеленська та Денис Шмигаль / Фото з інстаграму Олени Зеленської