У чорній сукні: Зеленська зустрілася з Кейт Міддлтон та Джилл Байден – історичне фото
Джерело:Олена Зеленська
Увесь світ, затамувавши подих, очікує на коронацію Чарльза III. До Лондона приїхали тисячі гостей, серед яких світові лідери. Україну на церемонії представлятиме перша леді Олена Зеленська, яка напередодні зустрілася з Кейт Міддлтон і Джилл Байден.
Перед коронацією Його Величності монарша родина організувала офіційний прийом. Серед гостей була Олена Зеленська та перша леді США – Джилл Байден. Їм вдалося поспілкуватися з принцесою Уельською та навіть зробити спільне фото.
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"Справжнє задоволення – зустрітися з цими вишуканими леді, які мають відкрите серце та є великими друзями", – написала Олена Зеленська під історичною фотографією.
Вишуканий look Олени Зеленської
На світлині Олена Зеленська зображена у чорній стриманій сукні та з вишуканою брошкою біля серця. Цю прикрасу – брошку "Полин, Євшан-Зілля" спеціально до поїздки першої леді на коронацію створив український дизайнер Руслан Багінський. Волосся Олена вклала в акуратні локони, а на обличчі зробила ніжний макіяж у коричневих тонах з акцентом на губах.
Джилл Байден, Кейт Міддлтон і Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді
Кейт Міддлтон для прийому у Букінгемському палаці одягнула розкішну синю сукню, яку довершила вишуканими сережками. Волосся вклала у фірмові локони, а на обличчі зробила вечірній макіяж з акцентом на очах.
Під дописом на офіційній сторінці в інстаграмі принцеса Уельська зазначила, що їй було дуже приємно бачити Олену та Джилл на цьому прийомі.
Джилл Байден постала перед камерами у чорній сукні з квітковим принтом, красивих сережках, з фірмовою зачіскою та макіяжем.Чарльза III коронують у Вестмінстерському абатстві. Все, що потрібно знати про історичну подію, зібрали тут.