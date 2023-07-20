Провела ділову зустріч: Олена Зеленська повторила літній образ у чорному комбінезоні

Перша леді Олена Зеленська зустрілась з очільницею USAID Самантою Павер. Для ділового виходу вона повторила образ 4-річної давнини.

Перша леді України Олена Зеленська вчора зустрілась з очільницею USAID (Агенство США з міжнародного розвитку) Самантою Павер – одною з основних партнерок України у гуманітарних питаннях. Вони приїхали у село Михайлівка-Рубежівка Ірпінської громади.

Дивіться також З синьо-жовтою незабудкою: Олена Зеленська зачарувала патріотичним образом у Вільнюсі

Олена Зеленська та Саманта Павер завітали в амбулаторію, яка пережила російську окупацію, а після звільнення працювала для 4 тисяч пацієнтів. Там надають медичну й психологічну допомогу.

Підтримка USAID забезпечить створення кабінету психологічної підтримки, де будуть доступні індивідуальні та групові заняття. Зеленська подякувала за глибоку та системну підтримку та запропонувала новий проєкт для підтримки українських лікарів та загалом системи охорони здоров'я.



Олена Зеленська на зустрічі / Фото з інстаграму першої леді

Олена Зеленська повторила образ

Для зустрічі перша леді обрала чорний костюм-комбінезон, що складається зі штанів та жакета з укороченими рукавами. Силует підкреслив широкий пояс на талії.

Олена Зеленська зібрала волосся в акуратний кінський хвіст та доповнила вбрання аксесуарами. Мінімальний макіяж завершив її образ.



Олена Зеленська на зустрічі / Фото з інстаграму першої леді

До слова, у цьому образі дружина президента вже поставала. Вона одягала такий самий комбінезон для візиту до Канади з Володимиром Зеленським у 2019 році.



Олена Зеленська з чоловіком у Канаді / Фото з інстаграму першої леді