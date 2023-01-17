За словами Олени Зеленської, майбутня формула миру, яку оголосять вже згодом, першочергово опиратиметься на людський вимір, тому що в Україні, перш за все, орієнтовані на людей та мир для людей.

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Презентація Олени Зеленської формули миру: відео онлайн

Поки український президент перебуває в Україні, він подякував дружині за те, що вона робить все можливе для перемоги і досягнення миру.

"Світовий економічний форум у Давосі. Щоправда, про повномасштабну війну проти нашої країни продовжує звучати. Російська формула війни всім відома: терористичні акти, геноцид, воєнні злочини та руйнування критично важливої інфраструктури. Українська формула миру містить десять пунктів, які зможуть зробити життя України та всього світу безпечною та справедливою. Дякую Олені, яка презентувала українську формулу миру. Робимо все для перемоги України", – йдеться у повідомленні Зеленського.



Зеленський подякував дружині за виступ у Давосі / Фото пресслужби Зеленського

Важливо! Як відомо, про наміри створити формулу миру Володимир Зеленський анонсував дипломатам в офіційному візиті до США. На його думку, низка певних заходів позбавить президента Росії Володимира Путіна шансів досягти цілей в Україні. План складатиметься з 10 пунктів і його офіційно оголосять у день річниці повномасштабного вторгнення Росії – 24 лютого 2023 року. Джерела повідомляють, що формула охопить питання від ядерної безпеки до відновлення територіальної цілісності нашої держави, від енергетичної безпеки до повернення всіх військовополонених і депортованих, що утримуються на території Росії.

Зеленська на зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн

Окрім виступу на форумі, Зеленська також мала можливість обговорити з Президенткою Європейської комісії питання стосовно житла для прийомних родин в Україні. Вона наполягає, аби в Україні стало менше сиротинців та всі діти знайшли нових рідних, тому для цього потрібне якісне та велике житло у родинах, які наважаться всиновити дітей.

Згідно з українськими зобов’язаннями щодо вступу в ЄС ми маємо повністю позбутися "класичних" сиротинців із вихователями й директорами, надавши всім дітям змогу рости в сім’ях. Отже, прийомних і патронатних родин, дитячих будинків сімейного типу має побільшати,

– зазначила Зеленська та додала, що Єврокомісія може долучитись до її фундації, аби допомогти з цим питанням.

Водночас перша леді нагадала, що там вже виділили 100 мільйонів євро допомоги для відновлення українських шкіл, за що вона особливо вдячна. Зеленська також мала додаткові зустрічі з Президентом Швейцарської Конфедерації Аленом Берсе та головою Департаменту закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом.

Олена Зеленська на Всесвітньому економічному форумі у Давосі / Фото пресслужби Зеленської