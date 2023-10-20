У сорочці кольору хакі: Олена Зеленська у діловому образі зустрілась з представниками Google

Перша леді Олена Зеленська зустрілась з представниками компанії Google. Вона подякувала за партнерство та підтримку України.

До Києва днями прибули представники Google – віцепрезидентка з питань взаємодії з органами влади Аннетте Кробер-Ріль та віцепрезидент з питань Центральної та Східної Європи Патрік Ворнкінг. Вони мали зустріч з першою леді Оленою Зеленською.

До слова Це найкрасивіша перша леді, яка коли-небудь була в Україні, – Полякова висловилася про Зеленську

Перша леді зустрілась з представниками Google

Олена Зеленська насамперед подякувала за підтримку України, адже компанія була однією з перших, що застосувала санкції проти Росії та призупинила там рекламу. Водночас залишилися питання, відкриті для обговорення.

Дружина президента нагадала про некоректні зображення території України додатком Google Maps. Наприклад, коли з певних країн Крим показують як частину Росії чи спірну територію. Та мапа України повинна відображатись відповідно до кордонів 1991 року, з якого куточку світу не робили б запит.



Зустріч з представниками Google / Фото з інстаграму першої леді

Також перша леді звернула увагу на українськомовні рекомендації на YouTube та дерусифікацію пошуку. Вона запропонувала нові ідеї для співпраці щодо ментального здоров'я, українських культурних пам'яток у сервісі Google Arts & Culture.

Google відомий тим, що завжди шукає нові способи використання технологій для позитивного впливу на світ. Готові віднайти ці способи разом,

– підсумувала Олена Зеленська.

Олена Зеленська зустрілась з представниками компанії Google: відео

Образ першої леді

На зустріч з представниками компанії Олена Зеленська одягнула атласну сорочку темного відтінку хакі та чорний класичний жакет. Вона доповнила образ срібними масивними сережками-кільцями.

Перша леді вклала волосся у звичну зачіску та зробила повсякденний макіяж.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді