У твідовому жакеті: Зеленська зустрілась з першою леді Німеччини та обговорила надання ППО

Перша леді України Олена Зеленська зустрілась з колегою Ельке Бюденбендер - дружиною президента Німеччини. Вони розмовляли про відкриття німецько-української школи та надання засобів ППО.

Дружина президента Зеленського прибула з робочою поїздкою до Німеччини. Вона зустрілась з першою леді ФРН Ельке Бюденбендер.

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Олена Зеленська зустрілась з першою леді Німеччини

Перша леді поділилась, що Німеччина стала одною з тих країн, яка найбільше дала можливість прихистку українців та забезпечення жінок, дітей чи літніх людей. До того ж навесні країна прийняла онкохворих.

Опікується цим, зокрема, моя колега – перша леді ФРН Ельке Бюденбендер. А ще вона активна учасниця нашої професійної спільноти – Київського саміту перших леді та джентльменів. Тож нам було що обговорити під час сьогоднішньої зустрічі в Німеччині,

– розповіла Олена Зеленська.

Олена Зеленська з першою леді Німеччини / Фото з телеграму Зеленської

"Подякувала колезі за підтримку пілотного проєкту з відкриття німецько-української школи в Берліні. І для нас, і для учнів, і для батьків надзвичайно важливо, щоб не втрачався зв’язок із рідною мовою та українською освітньою програмою".

Олена Зеленська додала, що дедалі частіше обговорює з першими леді не тільки гуманітарні теми, але й військову підтримку.

"Тож як улітку у Вашингтоні перед конгресом США, так і сьогодні з колегою в Німеччині я говорила і про військову підтримку України. Передусім про надання Німеччиною засобів протиракетної та протиповітряної оборони. Бо це не про зброю чи геополітику. Це про рятунок наших мирних людей і їхнє право на життя та безпеку, яке щодня порушує Росія своїми бомбардуваннями. І я рада бачити, що Німеччина дедалі краще нас розуміє", – поділилась перша леді.

Для зустрічі з першою леді Німеччини Олена Зеленська обрала молочну блузку з комірцем, широкі темні брюки та стильний твідовий жакет. Вона довершила образ золотими сережками та елегантною зачіскою.

Олена Зеленська з першою леді ФРН / Фото з телеграму Зеленської