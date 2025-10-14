Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на телеграм-канал Зеленської. Для зустрічі з Каєю Каллас перша леді України обрала стриманий і водночас елегантний образ.

Дивіться також Улюблені українські бренди Олени Зеленської: що в гардеробі першої леді України

Олена Зеленська одягла сірий класичний костюм, який складається з жакета і штанів, а також сорочку оливкового кольору. Вона зробила природний макіяж, вклала волосся, у вухах помітні сережки.

Сьогодні пані Каллас уже втретє з моменту призначення на посаду прибула з візитом в Україну. Маю нагоду зустрітися з нею, щоб обговорити питання безпеки українських дітей, які страждають від російської агресії,

– написала перша леді України.

Олена Зеленська зустрілась з Каєю Каллас / Фото з телеграм-каналу першої леді України

Олена Зеленська зустрілась з Каєю Каллас / Відео з телеграм-каналу першої леді України

Зауважимо, що Кая Каллас також зустрілась із Володимиром Зеленським. Про деталі зустрічі з віцепрезиденткою Європейської комісії президент України розповів в інстаграмі.

Вони обговорили енергетику, тиск на Росію, прийняття 19-го санкційного пакета, заморожені російські активи, програму SAFE, шлях України до ЄС, оборонну підтримку та питання Спецтрибуналу.

З ким раніше зустрічалась Олена Зеленська?