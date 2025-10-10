Заклад вищої освіти є одним із партнерів Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?", яку Зеленська започаткувала у 2022 році. Пише Showbiz 24 з посиланням на сторінку першої леді в X.
Для події Олена Зеленська обрала стильний образ. Вона одягла темно-зелений костюм, який складається з подовженого жакета і прямих штанів, та взула чорні туфлі на підборах. Перша леді елегантно вклала волосся і зробила природний макіяж. З прикрас можна побачити сережки.
Новий образ Олени Зеленської / фото з інстаграму першої леді
На своїй сторінці в інстаграмі дружина президента висловилася про зустріч:
Побачила свідомих і зрілих особистостей, які прагнуть глибоко розуміти свій предмет. Вони добре знають принцип "Не нашкодь" і бачать своєю головною опорою емпатію,
– написала Зеленська.
Події з нагоди з нагоди Всесвітнього дня ментального здоров'я
Олена Зеленська розповіла, що у 30 закладах вищої освіти у 20 областях України відбулися практикуми емпатії з нагоди Всесвітнього дня ментального здоров'я.
Також у КНУ імені Тараса Шевченка триває виставка "Дотики підтримки". "Це галерея фото й особистих історій українців про їхнє проживання війни та досвід стійкості", – пояснила перша леді.