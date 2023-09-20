На другий день у США: Олена Зеленська з'явилась на публіці з забинтованим пальцем правої руки

Перша леді України Олена Зеленська перебуває у США з робочою поїздкою. На другий день її перебування за кордоном у мережі помітили, що дружина президента перебинтувала палець правої руки.

На другий день робочої поїздки до США перша леді зустрілась з гендиректором ВООЗ Тедросом Адханомом Гебреєсусом. На знімках, що зробили під час зустрічі, видно, що Олена Зеленська могла пошкодити чи травмувати палець.

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Олена Зеленська могла травмувати палець

На середньому пальці правої руки видніється пов'язка тілесного кольору. Олена Зеленська прикрила пошкоджений палець паперами.



Олена Зеленська на зустрічі / Фото з інстаграму першої леді

Також у мережі з'явилося відео з виступу президента Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН. Перша леді теж була у залі та підтримувала чоловіка.

Коли Олена Зеленська аплодувала, то робила це дуже обережно, щоб не зачепити забинтований палець.

Перша леді, ймовірно, травмувала палець: відео

Перша леді у США