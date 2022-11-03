Олена Зеленська одягнула трендовий молочний образ на Web Summit у Португалії: яскраві фото

Перша леді Україна стала почесною гостею найбільшої європейської технологічної конференції, яка щороку відбувається в Португалії. На третій день Web Summit вона одягнула стильний костюм, який можна повторити усім модницям.

На масштабну подію, на яку поїхало 24 українських стартапи, Олена Зеленська обрала лаконічний та стильний костюм молочного відтінку, ймовірно, українського бренду. Він складався з піджака та поясу і штанів-палаццо. Свій look вона доповнила денним макіяжем та стриманою зачіскою.

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Окрім неї на захід приїхало чимало українців, зокрема й міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Саме він представив на конференції український павільйон під назвою "Україна – майбутній ІТ-хаб Європи".

За словами першої леді, увага до українського майданчика на Web Summit – неймовірна. Вона каже, що навіть у 2022 році, у час війни, експорт комп’ютерних послуг з України зріс на 23% порівняно з попереднім роком; українські ІТ-компанії залучили $350 мільйонів інвестицій; 80% компаній зберегли майже 100% своїх контрактів; а український ІТ-сектор продовжує забезпечувати регулярні валютні надходження та сплачувати податки.

Це справжній фронт. Тому й український павільйон на Web Summit вражає – він один із наймасштабніших, на його платформі щодня низка подій: презентації, лекції, пітчі від понад 20 українських стартапів і компаній. Усі вони доводять: вкладати в українське ІТ – час саме зараз. Бо українську перемогу у війні – поряд із людьми – забезпечують саме провідні технології,

– переконана Олена Зеленська.

Зазначимо, щорозпочався у Лісабоні, Португалія, 1 листопада і триватиме до 4-го.