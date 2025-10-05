Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм Зеленської. Увага також була прикута до її образу.

Теж цікаво Олена Зеленська розсекретила, про що говорила з принцесою Анною в Києві

Для події Олена Зеленська обрала костюм сливового кольору, а до піджака прикріпила золоту брошку. Перша леді України елегантно вклала волосся, злегка його підкрутивши, і зробила природний макіяж.

Зазначимо, що переможцем у номінації "Вибір українців" став 35-річний івано-франківський вчитель Юрій Пахомов, який викликає хімію. 2263 людини віддали за нього голоси. Опитування проходило на платформі Дія.Освіта.

Його метод – учити в діалозі, бо діти цінують щирість і з ними треба бути справжнім. Він вчить на прикладах із життя, бо його предмет – те, що оточує нас щодня. Впевнений: якщо вчитель на уроці зміг відповісти на якесь запитання дитини, що навіть не стосується предмета, цей урок уже був недарма. Бо вчитель допоміг дитині. Адже його завдання – саме допомогти,

– написала Зеленська про Пахомова.

Олена Зеленська на Global Teacher Prize Ukraine / Фото з інстаграму першої леді

Як повідомляється на сайті президента України, найкращим учителем за версією Global Teacher Prize Ukraine цього року став Руслан Шаламов із Харкова. Він отримав 1 мільйон гривень, які витратить на втілення освітньої мрії.

Хто переміг в інших номінаціх?