Олена Зеленська жорстко відповіла засновнику Pink Floyd на закиди поступитись росїі

Засновник гурту Pink Floyd Роджер Вотерс звернувся до Олени Зеленської із закликом піти на поступки росії. Перша леді не тягнула з відповіддю.

Колишній лідер та засновник легендарного гурту Pink Floyd Роджер Вотерс обурив скандальним зверненням до першої леді Україні. Він заявляв, що треба піти на поступки росії.

Зверніть увагу Мережа розлючена зверненням засновника Pink Floyd до Зеленської: каже піти на поступки росії

Олена Зеленська відповіла Вотерсу

Дружина президента вирішила не тягнути з відповіддю. Вона опублікувала допис, в якому звернулась до музиканта. Вона підкреслила, що Україна – обороняється, якщо ми зупинимося – нас не стане.

Це росія напала на Україну, знищує міста та вбиває людей. Українці захищають свою країну та майбутнє своїх дітей. Якщо ми відмовимося від боротьби — завтра нас не буде. Якщо РФ відмовиться від війни — війна закінчиться. Роджере Вотерс, вам варто просити миру в президента іншої країни,

– жорстко відповіла перша леді.

Що казав Роджер Вотерс

Ще на початку серпня засновник гурту Pink Floyd назвав Джо Байдена "воєнним злочинцем" і заявив, що він нібито "розпалює вогонь" в Україні. На думку артиста, українці мають сісти з окупантами за стіл переговорів, а США – не постачати зброю Україні. Ще тоді Вотерсу порадили переїхати в росію.

Це він повторив знову, коли реагував на нове інтерв'ю Олени Зеленської. Він сказав, що озброєння Заходу не зупинить війну. Чоловік порадив Зеленському "припинити громадянську війну на Сході країни, встановити мир на Донбасі та надати часткову автономію Донецьку та Луганську", реалізувати Мінські домовленості. Роджер Вотерс обурив українців заявою про те, що війну спричинили "крайні націоналісти".