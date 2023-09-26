Перша леді дала відповідь, чи піде Володимир Зеленський на другий термін

Дружина президента України відповіла, як поставиться до рішення чоловіка вдруге балотуватися на виборах. Вона пояснила, що другий термін Зеленського насамперед залежить від бажань суспільства.

Олена Зеленська відповіла, що не знає, чи балотуватиметься Володимир на другий термін президентства. Для першої леді це складне запитання.

До слова Зеленський жартівливо подякував Трюдо за час з дружиною: кумедна реакція Джастіна

Перша леді про другий термін Зеленського

Олена Зеленська зізналась, що "не до кінця" підтримувала чоловіка, коли він балотувався вперше. Та якщо він зробить це знову – буде не так страшно.

Ну, знаєте, це було дуже складне питання для мене. Знаєте, навіть коли він балотувався вперше, я не до кінця це підтримувала... Але якщо він буде балотуватися знову, якщо він балотуватиметься вдруге, якщо він вирішить, що це потрібно, ну, у нас є певний досвід, ми там були. Вже не так страшно, як було вперше,

– відповіла перша леді.

Дружина президента додала, що його рішення залежить від інших чинників – бажань українського суспільства та можливостей провести чесні вибори.

"Це також залежатиме від того, чи буде він потрібен нашому суспільству як президент, якщо він відчує, що українське суспільство більше не бажатиме його на посаді, він, ймовірно, не балотуватиметься. Але я підтримаю його, яке б рішення він не ухвалив", – підкреслила Олена.

Що про це казав сам президент

Згідно з законом, в Україні не можуть пройти вибори під час воєнного стану. Та відповідаючи на запитання про другий термін, Володимир Зеленський неоднозначно сказав: "я ніколи у своєму житті не кину свою державу".

Водночас лідер країни звертає увагу на ті чинники, які ставлять під сумнів можливість виборів найближчим часом. Про це президент згадував і раніше, і на нещодавній зустрічі з Джастіном Трюдо.