У сірому костюмі та брошкою з перлинами: Олена Зеленська на зустрічі зі студентами – фото

Перша леді Україна зустрілася зі студентами-архітекторами та розповіла про Альбом безбар'єрних рішень. Для робочого виходу Зеленська обрала діловий сірий костюм, який доповнила стильним аксесуаром.

Перша леді спілкувалася зі студентами разом з віцепрем'єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим.

Не пропустіть Я хочу усміхатися разом із тобою, – Зеленська зворушливо привітала чоловіка з днем народження

Зеленська розповіла студентам про інструмент, який допоможе зробити це максимально людяно – про Альбом безбар'єрних рішень. В межах ініціативи першої леді "Без бар'єрів" презентували його перший розділ ще у 2021 році. Але війна надала йому особливої актуальності.

– практичний посібник, який рекомендує та на прикладах демонструє, як міське середовище може бути дружнім до різних користувачів.

"Від архітекторів та будівельників залежить, яким буде простір навколо наших людей – тих, хто на протезах чи на кріслах колісних, тих, хто має порушення зору чи ментальні, навколо літніх людей, навколо мам із дітьми, навколо всіх нас, – бо нікому з нас насправді не потрібні перешкоди. Їх і так багато створила війна. Звісно, самого Альбому недостатньо. Принципи безбар'єрності мають з'явитися у навчальних програмах вишів. І не лише профільних", – підкреслила дружина президента.

Діловий look Олени Зеленської

Для зустрічі перша леді обрала діловий костюм сірого кольору, що складався з жакету та штанів кльош. Під жакет одягнула трикотажну молочну водолазку. До кишені на жакеті Олена прикріпила елегантну брошку з перлами.

Її аутфіт, як завжди, довершили акуратна укладка та ніжний макіяж. Серед прикрас цього разу обрала лаконічні золоті сережки.

Олена Зеленська зустрілася зі студентами / Фото з телеграму першої леді

Зазначимо, у день народження Володимира Зеленського ми пригадували його виходи з дружиною у 2022 році. Фото подружжя, які розлетілися мережею за час повномасштабного вторгнення, дивіться за посиланням.