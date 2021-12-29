Олена Зеленська сходила на закупи в супермаркет: який look обрала перша леді

Днями телеведуча Марічка Падалко зводила Олену Зеленську в супермаркет. Разом вони придбали продукти, які найчастіше купують українці, та з'ясували, наскільки вони корисні.

На шопінг Олена Зеленська та Марічка Падалко вирушили зі списком, до якого ввійшли найпоширеніші пункти продуктових кошиків українців. Вони дізнались, скільки булок, яблук, сосисок і солодкої води купують дорослі та діти. На жаль, результат невтішний.

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Професійна дієтологиня Наталія Самойленко наочно показала телеведучій і першій леді, які продукти й чим слід замінити.

"Наталя одразу продемонструвала нам, що можна виправити, аби зберегти здоров'я і гроші, у тому числі на зекономлених в майбутньому ліках", – поділилась Марічка Падалко.

Олена Зеленська на закупах у супермаркеті / Фото з інстаграму Марічки Падалко

Образ Олени Зеленської в супермаркеті

Для виходу за покупками перша леді обрала аж ніяк не повсякденний look. У супермаркеті вона з'явилась в ошатному костюмі карамельного кольору – спідниці за коліна та жакеті з V-подібним вирізом.

Під елегантну комбінацію Олена Зеленька одягла шоколадну водолазку в рубчик. Завершили образ чорні шкіряні ботфорти з гострим носком. Волосся дружина президента зібрала у низький пучок, а під маску нанесла легкий денний макіяж без яскравих акцентів.

у цьому образі Олена Зеленська вперше з'явилась у жовтні. У ньому вона проводила екскурсію першій леді Німеччини – показувала Софійський собор.

Олена Зеленська з Марічкою Падалко / Фото з інстаграму телеведучої

Олена Зеленська на закупах у супермаркеті / Фото з інстаграму Марічки Падалко

Повний текст публікації Марічки Падалко:

Скільки ми купуємо булок, сосисок, яблук і солодкої води, ретельно дослідила UNICEF Ukraine за підтримки своїх швейцарських партнерів. Вони вивчили, що найчастіше у свій візок кладуть в магазині українські батьки і діти.

Чи купуємо м'ясо, чи помічаємо дешеву рибу, чи натомість рука тягнеться до "натуральної" ковбаски і чи купуємо взагалі кисломолочні продукти. "Та звісно ми купуємо йогурти", – скажете ви. "Не факт", – каже дослідження. "Ми купуємо найдешевше", – зауважать українці. "Не завжди", – порахували фахівці.

Разом з першої леді Оленою Зеленською, ініціаторкою реформи шкільного харчування, ми вирушили на закупи згідно зі списком, куди потрапили найпоширеніші пункти продуктових візків українців. І наприкінці шопінгу отримали вердикт професійного дієтолога Наталії Самойленко.

Спойлер – вердикт невтішний. Натомість Наталя одразу продемонструвала нам, що можна виправити, аби зберегти здоров'я і гроші, у тому числі на зекономлених в майбутньому ліках.