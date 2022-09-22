У вишуканому чорно-білому костюмі: Олена Зеленська на саміті HeForShe у Нью-Йорку

Перша леді Олена Зеленська на вчорашніх заходах у Нью-Йорку змінила образ та постала у стильному костюмі. Вона зустрілась з прем'єр-міністром Японії та виступила на саміті HeForShe.

Дружина президента Олена Зеленська побувала на 77-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Вона постала у новому стильному образі.

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Образ Олени Зеленської

Перша леді одягнула широкі чорні штани та жакет з білим комірцем. Вона доповнила аутфіт білими туфлями-човниками та наколола чорно-білу брошку на костюм.

Олена Зеленська зробила лаконічну зачіску з локонами та заправленим набік волоссям. Образ завершив макіяж з акцентом на очах.

З ким зустрілась перша леді

Стильна Олена Зеленська у Нью-Йорку зустрілась з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Це сталося на саміті HeForShe. Там перша леді виступила від імені українців.

На саміті обговорюють актуальні питання, що стосуються рівності, але ми в Україні не маємо часу дискутувати. В умовах війни ми мусимо рішуче діяти. Тож я запитала кожного присутнього в залі − а там були представники з усього світу − про те, що хвилює наших жінок,

– поділилась Зеленська.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді

Також дружина президента побачилась із виконавчою директоркою "ООН Жінки" Сімою Бахус, яка від початку війни підтримує Україну.

Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді

"Спілкуючись із пані Бахус, укотре переконалася: роль жінок у повоєнній відбудові України буде надважливою. Навіть так: повноцінна відбудова можлива лише з урахуванням усіх жіночих потреб".

Відео із зустрічі Зеленської з Бахус: