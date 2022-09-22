У вишуканому чорно-білому костюмі: Олена Зеленська на саміті HeForShe у Нью-Йорку
Джерело:Олена Зеленська
Перша леді Олена Зеленська на вчорашніх заходах у Нью-Йорку змінила образ та постала у стильному костюмі. Вона зустрілась з прем'єр-міністром Японії та виступила на саміті HeForShe.
Дружина президента Олена Зеленська побувала на 77-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Вона постала у новому стильному образі.
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Образ Олени Зеленської
Перша леді одягнула широкі чорні штани та жакет з білим комірцем. Вона доповнила аутфіт білими туфлями-човниками та наколола чорно-білу брошку на костюм.
Олена Зеленська зробила лаконічну зачіску з локонами та заправленим набік волоссям. Образ завершив макіяж з акцентом на очах.
З ким зустрілась перша леді
Стильна Олена Зеленська у Нью-Йорку зустрілась з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Це сталося на саміті HeForShe. Там перша леді виступила від імені українців.
На саміті обговорюють актуальні питання, що стосуються рівності, але ми в Україні не маємо часу дискутувати. В умовах війни ми мусимо рішуче діяти. Тож я запитала кожного присутнього в залі − а там були представники з усього світу − про те, що хвилює наших жінок,
– поділилась Зеленська.
Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді
Також дружина президента побачилась із виконавчою директоркою "ООН Жінки" Сімою Бахус, яка від початку війни підтримує Україну.
"Спілкуючись із пані Бахус, укотре переконалася: роль жінок у повоєнній відбудові України буде надважливою. Навіть так: повноцінна відбудова можлива лише з урахуванням усіх жіночих потреб".
Відео із зустрічі Зеленської з Бахус: