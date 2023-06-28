Це їй "заходить", – Олена Зеленська нарешті розсекретила, на кого навчається донька президента

Донька Володимира Зеленського вже рік як студентка. Весь цей час президент не розповідав, де саме навчається його 18-річна Олександра. Тепер Олена Зеленська розсекретила, ким стане дівчина в майбутньому.

Перша леді назвала спеціальність своєї доньки. Раніше Зеленька розповідала, як минулого року Олександра склала мультипредметний тест замість ЗНО.

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Олена Зеленська повідомила, що її донька обрала юридичну спеціальність. Цікаво, що про вступ до університету та вибір спеціальності вони говорили протягом п'яти років.

Були різні варіанти від неї, якісь пропозиції, від нас, ми все це обговорювали, і такі довгі в нас були дискусії… Це був один з наших варіантів, які ми їй пропонували. Але вона подавала документи до кількох спеціальностей, мала потім обрати одну з них і обрала юридичну,

– зізналася перша леді.

Дружина Зеленського додала, що дівчина обрала спеціальність вдало, зараз їй це подобається.

"Я дивлюся на неї – це їй "заходить", як то кажуть. Це йде м'яко, без напруги, в неї виходить. Тому сподіваюся, що вона продовжить цю свою дорогу. Але ми не тиснули на неї. Нам хотілося, щоби вона мала можливість обрати самостійно", – додала Олена.

Зеленські не називають виш, де навчається Олександра, проте дівчина точно здобуває освіту в Україні. Також невідомо, у якій школі вчиться їхній молодший син. Раніше перша леді розповідала, що хлопчик у зв'язку з війною в Україні зацікавився видами зброї та іншими воєнними деталями.

До слова, нещодавно президент України розповідав, що його 18-річна донька Олександра та 10-річний Кирило залишаються в Україні. "Хтось відправляє свою дитину воювати на фронт, а наші діти будуть десь на морі за кордоном? Це буде нечесно й несправедливо", – висловився Олександр Зеленський.