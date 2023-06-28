Перемога у війні, яку розв'язала Росія, може мати різні значення. Перша леді України зізналась, що перемога означає для неї.

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Якою Олена Зеленська бачить перемогу

Дружина президента Зеленського зізналась, що для неї перемога складається з трьох пунктів – це повернення всіх тимчасово окупованих територій, повернення українців додому та справедливі покарання для Росії.

Я маю сказати, що це моя думка: я впевнена, що це насамперед повернення всіх наших територій з 91-го року. Друге – це повернення всіх наших людей: полонених, військовополонених, наших дітей, людей, які виїхали. Ми дуже хочемо, щоби повернулися наші вимушені переселенці, ті, хто хоче повернутися, і дуже хочемо, щоб їх було більше. Нам потрібні люди в Україні.

"І третій компонент – це справедливість. Без створення Міжнародного трибуналу, без роботи Міжнародного кримінального суду, щоби кожен, хто віддавав накази, хто їх виконував, отримали не тільки вирок, але і покарання – я не буду відчувати перемоги. Але я впевнена, що ми зможемо все це зробити", – повідомила Олена Зеленська.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді

Перша леді про наслідки війни

Олена Зеленська також висловилась про те, як довго буде відчутним вплив вторгнення на ментальне здоров'я українців. Перша леді повідомила, що за даними ВООЗ, у найближчі роки кожен п'ятий українець може зіштовхнутися з труднощами.

Ми маємо думати про те, що буде з нами в майбутньому. Обов'язково все переживемо, але, на жаль, людська психіка влаштована таким чином, що кожен переживає те, що з ним відбувається, по-різному. І витривалість у нас різна. Тому наслідки можуть бути занадто важкими для нашої економіки й для нашої сфери охорони здоров'я.

Дружина президента додала, що ментальне здоров'я українців може негативно вплинути на економіку. До того ж варто пам'ятати про дітей – зараз розвиваються пілотні проєкти. "Діти – це одна з категорій українців, яка також відчуває, і іноді – навіть більшою мірою, те, що з нами відбувається. На щастя, спеціалісти кажуть, що діти й дитяча психіка може відновлюватися швидше, ніж доросла. Але це не означає, що ми не маємо приділити їм більше уваги, ніж дорослим зараз".

Взагалі кажуть, що ми будемо відчувати наслідки війни ще 5 – 7 років після перемоги. Зрозуміло, за цей час частина дітей підросте і це будуть вже дорослі люди, які в ідеалі не мають нести з собою травму все життя. Я вірю в посттравматичне зростання і на це також ми покладаємо великі зусилля,

– висловилась перша леді.

Олена Зеленська зауважила, що часто люди оминають тему ментального здоров'я, хоч без нього не буде здоров'я фізичного. Тому потрібно робити всі необхідні кроки – на державному рівні та рівні громад.