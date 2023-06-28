Победа в войне, которую развязала Россия, может иметь разные значения. Первая леди Украины призналась, что победа значит для нее.

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Какой Елена Зеленская видит победу

Жена президента Зеленского призналась, что для нее победа состоит из трех пунктов – это возвращение всех временно оккупированных территорий, возвращение украинцев на дом и справедливые наказания для России.

Я должна сказать, что это мое мнение: я уверена, что это, прежде всего, возвращение всех наших территорий с 91-го года. Второе – это возвращение всех наших людей: пленных, военнопленных, наших детей, уехавших. Мы очень хотим, чтобы вернулись наши вынужденные переселенцы, те, кто хочет вернуться, и очень хотим, чтобы их было больше. Нам нужны люди в Украине.

"И третий компонент – это справедливость. Без создания Международного трибунала, без работы Международного уголовного суда, чтобы каждый, кто отдавал приказы, кто их исполнял, получил не только приговор, но и наказание – я не буду чувствовать победы. Но я уверена, что мы сможем все это сделать", – сообщила Елена Зеленская.



Елена Зеленская / Фото с инстаграма первой леди

Первая леди о последствиях войны

Елена Зеленская также высказалась о том, как долго будет ощутимо влияние вторжения на ментальное здоровье украинцев. Первая леди сообщила, что по данным ВОЗ, в ближайшие годы каждый пятый украинец может столкнуться с трудностями.

Мы должны думать о том, что будет с нами в будущем. Обязательно все переживем, но, к сожалению, человеческая психика устроена таким образом, что каждый переживает происходящее с ним по-разному. И выносливость у нас разная. Поэтому последствия могут быть слишком тяжелыми для нашей экономики и нашей сферы здравоохранения.

Супруга президента добавила, что ментальное здоровье украинцев может негативно отразиться на экономике. К тому же следует помнить о детях – сейчас развиваются пилотные проекты. "Дети – это одна из категорий украинцев, которая также чувствует, и иногда – даже в большей степени, то, что с нами происходит. К счастью, специалисты говорят, что дети и детская психика может восстанавливаться быстрее, чем взрослая. Но это не значит, что мы не должны уделить им больше внимания, чем взрослым сейчас".

Вообще говорят, что мы будем ощущать последствия войны еще 5-7 лет после победы. Понятно, что за это время часть детей подрастет и это будут уже взрослые люди, которые в идеале не должны нести с собой травму всю жизнь. Я верю в посттравматический рост и на это также мы прилагаем большие усилия,

– высказалась первая леди.

Елена Зеленская отметила, что часто люди обходят тему ментального здоровья, хотя без него не будет здоровья физического. Поэтому нужно делать все необходимые шаги – на государственном уровне и уровне общин.