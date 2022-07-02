У сірому жакеті з кульбабами: Олена Зеленська розповіла про війну швейцарському Le Temps

Олена Зеленська перед конференцією у Швейцарії дала інтерв'ю та знялась для видання Le Temps. Вона розповіла про те, що після перемоги доведеться відновлювати не лише зруйновані будівлі.

Перша леді України Олена Зеленська повідомила, що наступного тижня в Лугано відбудеться конференція, де говоритимуть про віднову України. Тому напередодні вона вирішила дати інтерв'ю для щоденної швейцарської газети.

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Олена Зеленська дала нове інтерв'ю

У Швейцарії говоритимуть про Україну, тож Олена Зеленська пояснила, що відновлювати доведеться не просто міста, дороги та будівлі.

Недостатньо механічно відновити міста – насамперед треба допомогти відновитися людям. Бо вони – центр і сенс усього. Вони і є країна. Тому відбудова – це передусім відновлення фізичних і душевних сил українців, з якими ми точно побудуємо наше нове майбутнє,

– сказала Олена Зеленська.

"Ми боремося за громадян, які залишилися в країні, і за тих, хто був змушений поїхати. За кордоном перебувають майже 6 мільйонів наших людей. Авжеж, серед них – діти. Більшість не змогла взяти в "тривожну валізку" книги рідною мовою, а так важливо змалечку мати тісний зв'язок зі своєю країною через мову й культуру", – додала вона.

Олена Зеленська розповіла, що продовжує реалізовувати проєкт "Книжки без кордонів". Вона працює над тим, щоб відновити українських гідів у Європі. "Тож, кажучи про соціальне відновлення, ми тримаємо у фокусі й культурні проєкти. Щоб українська культура більше ніколи не була пограбована, зневажена".

Образ Олени Зеленської

Також дружина президента знялась у фотосесії для швейцарського видання. Вона одягнула чорні штани та сірий жакет із зображенням кульбабок. Олена Зеленська зібрала волосся в пучок.

Перша леді із сумом поглядала на мішки з піском, які на час війни захищають пам'ятки культури та будівлі.



Олена Зеленська / Фото Le Temps