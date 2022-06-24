З перших днів війни дружина президента опікується дітьми, які вимушено покинули домівки через російську агресію та знайшли прихисток у різних країнах Європи. Вона довідалася, що все частіше в батьків-переселенців виникає запитання: "Чи є в когось дитячі книжки українською мовою?", і запустила проєкт "Книжки без кордонів".

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Олена Зеленська про проєкт "Книжки без кордонів"

"Не в кожній "тривожній валізі" вистачило місця для книг та іграшок. А хтось, виїжджаючи, зовсім не мав валіз і речей, бо нічого не залишилося. Та ось тепер дитина каже: "Почитай мені казку". Отже, книжка, як у казці, має з'явитися! Якщо потрібно, для цього вона подолає всі кордони", – наголосила перші леді України.

Так, українські видавництва діляться готовими макетами книжок, а Посольства шукають партнерів серед закордонних друкарень, які ці книжки випускають.

Таким чином надруковано вже понад 100 тисяч книжок! Казок, історій, пригод, розмальовок – всього, що порадує, потішить, дасть наснагу і дітям, і батькам… Через усі кордони книжка принесе з собою мир, домашній затишок і частинку Батьківщини, яка завжди поряд,

– зворушливо наголосила Олена Зеленська.

Проєкт Олени Зеленської "Книжки без кордонів" / Фото з інстаграму першої леді України

Як отримати дитячі книжки українською? У Європі їх розповсюджують через соціальні центри, центри підтримки, школи, бібліотеки, літературні фестивалі й посольства.

14 країн, які доєдналися до проєкту Зеленської "Книжки без кордонів":