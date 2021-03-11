Олена Зеленська розповіла про свій модний казус, який врятував життя дітей

Перша леді України взяла участь у форумі "Україна.30", відкривши панель "моди". Олена Зеленська розповіла про роль дизайнерів у її житті, а також про один курйоз, який ще довго обговорювали. Він був пов'язаний із візитом у Японію на інтронізацію імператора.

На пресконференції Олена Зеленська поділилась, що їй приємно відкривати модну панель, оскільки часто має справу з українськими дизайнерами. Вона зізналась, що не лише їй подобаються роботи українських митців, оскільки перші леді з інших країн часто просять Зеленську підказати їй, з якого шоуруму є той чи інший образ.

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"У фіналі – скандальна сукня допомогла дітям", – Зеленська про модний казус

Перша леді вирішила поділитись історією про казус, який стався за час її роботи в Адміністрації Президента. Жінка поділилась, що після її візиту з Володимиром Зеленським у Японію (жовтень 2019-го) її образ ще довго обговорювали українські ЗМІ.

Справа в тому, що для урочистої події – інтронізації японського імператора – стилісти їй підібрали сукню лимонного кольору від дизайнера Івана Фролова. Образ справді був ефектним і таким, що запам'ятовується, втім, вона не сподівалась, що все може обернутись невеликим скандалом.



Володимир та Олена Зеленські у Японії / Пресслужба президента

Зеленська зізналась, що перед тим, як відправлятись у Японію, то з командою все вивчила і дослідила, але ЗМІ вирішили, що перша леді нібито образила монарха кольором своєї сукні, аргументуючи це тим, що жовтий колір – це колір імператорської родини і його не дозволено носити більше нікому.

"Офіційно хочу сказати, що це – неправда, ці люди помилились з декількох причин:

по-перше, світлий лимонний відтінок моєї сукні і темно-жовтий колір імператорської родини – це зовсім різні відтінки, і для японців це має дуже важливе значення. Це як для нас червоне та зелене, це зовсім різні кольори.

по-друге, заборона носити жовте існувала в Японії, за деякими джерелами, до 8 або 15 століття. Тобто вже багато віків людям дозволено носити будь-які кольори", – прокоментувала Зеленська ситуацію на форумі.

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Але, за словами першої леді, історія могла б просто закінчитись, але незадовго після візиту проходив один благодійний аукціон, мета якого була зібрати кошти для закупівлі обладнання для онкохворих дітей. Олену Зеленську попросили віддати для лоту якусь із суконь. Не довго думаючи, вона обрала саме цю лимонну сукню.

Саме завдяки тому, що сукня була відома, вона стала цікавим та помітним лотом, її швидко придбали і гроші пішли на благодійність. Що в фіналі – скандальна сукня допомогла дітям… Тому, мода може як роз'єднати, так і об'єднати людей. Я хочу, щоб наша мода об'єднувала,

– підкреслила Зеленська.

Виступ Олени Зеленської на форумі "Україна.30": дивитись відео онлайн