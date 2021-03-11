Первая леди Украины приняла участие в форуме "Украина.30", открыв панель "Мода". Елена Зеленская рассказала о роли дизайнеров в ее жизни, а также об одном курьезе, который еще долго обсуждали. Он был связан с визитом в Японию на интронизацию императора.

На пресс-конференции Елена Зеленская поделилась, что ей приятно открывать модную панель, поскольку часто имеет дело с украинскими дизайнерами. Она призналась, что не только ей нравятся работы украинских художников, поскольку первые леди из других стран часто просят Зеленскую подсказать ей, из какого шоурума тот или иной образ.

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"В финале – скандальное платье помогло детям", – Зеленская о модном казусе

Первая леди решила поделиться историей о казусе, который произошел за время ее работы в Администрации Президента. Женщина поделилась, что после ее визита с Владимиром Зеленским в Японию (октябрь 2019-го) ее образ еще долго обсуждали украинские СМИ.

Дело в том, что для торжественного события – интронизации японского императора – стилисты ей подобрали платье лимонного цвета от дизайнера Ивана Фролова. Образ действительно был эффектным и запоминающимся, впрочем, она не ожидала, что все может обернуться небольшим скандалом.



Владимир и Елена Зеленская в Японии / пресс-служба президента

Зеленская призналась, что перед тем, как отправляться в Японию, с командой все изучила и исследовала, но СМИ решили, что первая леди якобы оскорбила монарха цветом своего платья, аргументируя это тем, что желтый цвет – это цвет императорской семьи и его не разрешено носить больше никому.

"Официально хочу сказать, что это неправда, эти люди ошиблись по нескольким причинам:

во-первых, светлый лимонный оттенок моего платья и темно-желтые цвета императорской семьи – это совершенно разные оттенки, и для японцев это имеет очень важное значение. Это как для нас красное и зеленое, это совершенно разные цвета.

во-вторых, запрет носить желтое существовал в Японии, по некоторым источникам, до 8 или 15 века. То есть уже много веков людям разрешено носить любые цвета", – прокомментировала Зеленская ситуацию на форуме.

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Но, по словам первой леди, история могла бы закончиться, но вскоре после визита проходил один благотворительный аукцион, цель которого была собрать средства для закупки оборудования для онкобольных детей. Елену Зеленскую попросили отдать для лота какое-то из платьев. Недолго думая она выбрала именно это лимонное платье.

Именно благодаря тому, что платье было известно, оно стало интересным и заметным лотом, его быстро приобрели и деньги пошли на благотворительность. Что в финале – скандальное платье помогло детям ... Поэтому, мода может как разъединить, так и объединить людей. Я хочу, чтобы наша мода объединяла,

– подчеркнула Зеленская.

Выступление Елены Зеленской на форуме "Украина.30": Смотреть видео онлайн