Італійцям перша леді України розповіла про наших жінок і дівчат, які роблять героїчні вчинки в тилу, поки чоловіки воюють на передовій. У свіжій розмові з пресою Олена Зеленька згадала про Ірину Кондратову з Харкова, Наталю Песоцьку з Чернігова та Настю Тиху з Ірпеня.

Читайте також Святослав Вакарчук похвалився дорослою донькою, яка волонтерить у Львові: рідкісне фото

Олена Зеленська про українок-героїнь

Дружина президента зізналась, що в найскладніші часи нашої незалежності не припиняє захоплюватися українськими жінками. Спочатку Зеленська згадала лікарку Ірину Кондратову з Харкова, яка під обстрілами рятує новонароджених малюків.

До речі, свій інстаграм-акаунт лікарці передав сам Девід Бекхем. Футболіст хоче, щоб про подвиги українців знав якщо не весь світ, то бодай 72 мільйони його фоловерів.

"Наталя Песоцька – вихователька з притулку в Чернігові, яка врятувала 30 дітей-сиріт. Вона не тільки була з ними в бомбосховищі, а й змогла вивезти їх під обстрілами в безпечне місце! Або Настя Тиха – дівчина з Ірпеня, яка не забула про братів менших. Під обстрілами, по підірваній дорозі пішки вивела в безпечне місце цілий притулок для тварин-інвалідів", – додала перша леді.

Для мене дуже багато українських жінок – приклад і взірець… Ось неймовірні жінки. Ось, хто приклад,

– з гордістю наголосила Олена Зеленська.

Читайте також Енергійні та незалежні, – Зеленська розповіла про героїзм українських жінок