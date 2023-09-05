Ми не живемо разом, – Олена Зеленська розповіла про стосунки з чоловіком та біль за дітей

Президент України та його дружина перебувають у шлюбі понад 20 років. Їхні стосунки пройшли вже чимало випробувань. Водночас повномасштабне вторгнення стало ще одним викликом для подружжя.

Днями Олена Зеленська відверто розповіла про вплив великої війни на стосунки з чоловіком. До того ж вона поділилася, як широкомасштабне вторгнення відобразилося на їхніх дітях.

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Олена Зеленська розкрила подробиці особистого життя

Як виявилось, подружжя не живе разом. Часом їм вдається зустрічатись, але це буває доволі рідко.

Ми не живемо разом з чоловіком, родина роз'єднана. Ми маємо можливість бачитися всі разом не так часто, як, звісно, ми хотіли б,

– розповіла перша леді.

Вона зауважила, що їхньому сину Кирилу бракую часу, проведеного з татом. Водночас їхня донька теж не може дозволити собі все те, що роблять інші діти в її віці.

"Синові не вистачає батька. Мені боляче на це дивитись, тому що мої діти нічого не планують. Моїй доньці 19. В такому віці молодь мріє про подорожі, нові відчуття, емоції. У неї немає такої можливості. Тобто обмеження в часі, в тому, що ти можеш собі дозволити, вони існують, і ми якось намагаємося з цим жити. Але ми тримаємося. Ми маємо сили - і емоційні, і фізичні. І я впевнена, що ми витримаємо все", — додала Олена Зеленська.

Дружина президента наголосила: "Це, можливо, егоїстично, але мені потрібен чоловік, а не історична постать поруч".



Сім'я Зеленських / Фото з інстаграму президента України

Стосунки Олени та Володимира Зеленських: коротко

Вони обоє родом з Кривого Рогу та навчалися у паралельних класах. У гімназії не дуже товаришували, проте згодом завдяки спільному знайомому в них зав'язалися стосунки.

Олена та Володимир стали не лише закоханими, а й колегами – Зеленська писала тексти для виступів команди коханого ще з часів КВК. Згодом стала однією з авторок "Кварталу 95". На сцені бувала вкрай рідко, але за необхідності все-таки виходила.

6 вересня 2003 року пара зіграла весілля, а вже наступного року Олена народила коханому доньку Олександру. У 2013 році у їхній сім'ї народився син Кирило.

Перша леді розсекретила, що Олександра навчається в одному з українських вишів на юридичній спеціальності. А Кирило є школярем. Раніше його мама розповідала, що хлопчик у зв'язку з війною в Україні зацікавився видами зброї та іншими воєнними деталями.