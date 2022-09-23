Олена Зеленська зі співачкою ROXOLANA презентувала спільний проєкт: про що він

Олена Зеленська створила спільний проєкт зі співачкою ROXOLANA. Вони випустили спільне відео "Говори", яке записали жестовою мовою.

Перша леді України Олена Зеленська у Міжнародний день жестових мов презентувала спеціальний проєкт. Це відео, яке вона записала разом з українською співачкою ROXOLANA.

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Олена Зеленська презентувала відео з ROXOLANA

Дружина президента разом зі співачкою ROXOLANA записала відео – інклюзивну версію пісні "Говори". Ще рік тому артистка презентувала такий ролик, але цього разу можна побачити, який вигляд мають слова підтримки в інших мовах. У світі їх близько 300, але у кліпі – українська, англійська, польська, іспанська і французька.

Звичайне "Як ти?" з початком повномасштабного вторгнення стало синонімом любові та турботи. А що, як людина не може почути вашого "Як ти?" через порушення слуху? Що, як вона в іншій країні, а її єдина рідна мова – жестова? Уявіть, яку силу матиме тоді ваше слово!

– підкреслила перша леді.

"Сотні тисяч українців мають порушення слуху. Значна частина цих людей виїхала, шукаючи безпеки за кордоном. Вони мають адаптуватися до іншого життя, і кожен з нас може їм у цьому допомогти – увагою, підтримкою, простими фразами: "Я тебе розумію. Ми все зможемо, бо зрештою ми єдині, ми – разом!"" – додала вона.

У кліпі "Говори" окрім першої леді та ROXOLANA знімалися актори театру міміки та жесту "Райдуга". Олена Зеленська підкреслила, що у відео нескладні фрази, тому їх можна з легкістю вивчити. "І говоріть. Губами, мімікою, жестами – немає значення як. Та має значення можливість бути почутими".

Інклюзивне відео "Говоріть" з Зеленською і ROXOLANA: дивіться відео

"Я надзвичайно вдячна першій леді Олені Зеленській за такий спільний соціальний проєкт, в якому кожен видимий і кожен важливий. Адже тільки всі разом ми можемо подолати усі бар’єри та створити спільний безбар'єрний простір у нашій рідній країні!" – додала артистка ROXOLANA.