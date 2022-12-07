Звісно, винен Путін, – Олена Зеленська зізналася, чи спілкується з родичами з Росії

Нещодавно Олена Зеленська побувала з офіційним візитом у Великій Британії, де дала інтерв'ю авторитетному виданню The Times. Там перша леді відверто зізналася, чи спілкується зараз з родичами з Росії.

Війна показала справжні обличчя людей. У багатьох сім'ях через різні політичні погляди зараз не підтримують стосунки з родичами, які живуть у Росії. Не є винятком і родина першої леді.

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Чи спілкується Зеленська з родичами з Росії

Перша леді поспілкувалася з редакторкою газети The Times Елфс Томпсон. Вони говорили про жахіття російського вторгнення, звірства російських солдатів, чи бояться українці майбутньої зими, а також пояснила, чому Захід не має звикати до війни в Україні. Олена зізналася, що не підтримує жодного спілкування з друзями та рідними з Росії.

Звичайно, винен Путін, але без підтримки російського народу він не зміг би зробити це в такому масштабі. У мене там є родичі, але ми не спілкуємось. Ці стосунки закінчилися повністю,

– наголосила перша леді.

Ніхто з друзів Олени, які проживають у Росії, за весь цей час жодного разу не сконтактував з нею: "Немає сенсу повертатися до тих діалогів, коли твоє власне життя і життя дітей і твоєї родини у великій небезпеці, і люди навіть не запитують, чи ти ще живий. Я думаю, що такі стосунки закінчилися".

Що ще сказала Зеленська у цьому інтерв'ю

"Українці, попри все, налаштовані досить оптимістично. Важко уявити, якби це трапилося з Лондоном, і все місто раптом втратило світло, воду, тепло і зв'язок, але українці стають стійкішими, попри те, що стає все важче".

"Ці атаки на наш енергетичний сектор зараз мають систематичний характер, але політичне керівництво країни слідує волі народу, і вони хочуть стояти і продовжувати боротися".

"Болісно бути тут, роз'їжджати Лондоном і бачити різдвяні прикраси і все навколо освітлено. Для багатьох із нас це буде дуже маленька різдвяна вечеря, не буде жодних розкішних прикрас на ялинці чи подарунків, ми не зможемо споживати надто багато енергії та електроенергії".

Зазначимо, цього року Олена Зеленська увійшла в рейтинг BBC – 100 найвпливовіших жінок року. Також перша леді отримала відзнаку The Hillary Rodham Clinton Awards. Олена Зеленська наголосила, що якби Росія могла перемогти, світ та мир в ньому перестане існувати. Тому цієї нагороди достойна не лише вона, але й всі українці, які воюють проти злочинного диктаторства та безкарного тероризму.