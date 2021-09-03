Олена Зеленська приїхала на робочу зустріч в стильному костюмі: нові фото з США

Триває офіційний візит Володимира та Олени Зеленських у Сполучені Штати Америки. Для нового виходу перша леді України обрала стильний костюм сіро-зеленого кольору.

Вже декілька днів президентське подружжя України перебуває в США. Там Олена та Володимир Зеленські відвідують різноманітні заходи та зустрічаються з іноземними партнерами.

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Новий образ першої леді України

Олена Зеленська не лише спілкується з американськими колегами, а демонструє нові аутфіти. Для зустрічі з керівництвом Департаменту Стенфордського університету з питань різноманіття та рівних можливостей дружина президента обрала стильний костюм сіро-зеленого кольору, що складався з піджака, який застібався на ґудзики, та вкорочених штанів. Струнку талію Олени підкреслив тоненький чорний ремінець. Такий look вона поєднала з чорними туфлями-човниками на підборах.

Волосся Зеленська вклала рівно та більшість забрала набік. На обличчі вона зробила легкий повсякденний макіяж у коричневих відтінках. Серед прикрас look довершили невеликі сережки-кільця.



Робоча зустріч Олени Зеленської в США / Фото з інстаграму першої леді



Робоча зустріч Олени Зеленської в США / Фото з інстаграму першої леді



Робоча зустріч Олени Зеленської в США / Фото з інстаграму першої леді



Робоча зустріч Олени Зеленської в США / Фото з інстаграму першої леді



Олена та Володимир Зеленські в США / Фото з інстаграму першої леді

Текст публікації Олени Зеленської:

Говорити про конкретні зміни в питаннях інклюзії та безбар'єрності завжди складно.



Гарним прикладом рівних можливостей отримання освіти для всіх осіб, незалежно від расової, національної, релігійної приналежності, є Стенфордський університет. Його заснували в 1885 році. При університеті створено спеціальний Департамент з питань різноманіття та рівних можливостей, який забезпечує рівний доступ студентів і викладачів з інвалідністю та інклюзію. Мала плідну дискусію з керівництвом Департаменту на ці теми.



Мені імпонує індивідуальний підхід до кожного студента, який застосовують у цьому закладі. Ми в Україні часто уніфікуємо підходи в освіті, а сьогодні я почула про інший варіант, який працює для понад 3 тисяч студентів Стенфордського університету.



Навчальний план складається окремо для кожного студента. В університеті є доступні класи, забезпечується переклад лекцій жестовою мовою. Працюють асистенти, які конвертують текст: збільшують, оцифровують, передають шрифтом Брайля. Студенти мають змогу завантажити в спеціальну систему свої медичні довідки та додати конкретний запит щодо індивідуального варіанту отримання освітніх послуг.



Все це може бути й в українських вишах. Кожен студент має право на доступну освіту. Сподіваюся, що і в Україні зовсім скоро відбудуться зміни у ставленні до інклюзивної освіти як у наших головах, так і в конкретних вчинках.