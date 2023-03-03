Строгий костюм і жовта сорочка: Олена Зеленська показала стильний образ під час поїздки у Львів

Олена Зеленська разом з президентом Володимиром Зеленським приїхала до Львова. Там вони зустрілися з президентом Латвії та відвідали Личаківське кладовище, щоб вшанувати полеглих українських захисників. Для поїзди до Львова перша леді обрала стильний та строгий look.

В Офісі Президента опублікували фото з візиту президента та його дружини до Львова. Зеленські зустрілися з президентом Латвії Егілсом Левітсом і його дружиною Андрою Левіте.

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Вони разом поклали квіти до могил українських захисників на Полі почесних поховань Личаківського кладовища у Львові.



Олена та Володимир Зеленські зустрілися з президентом Латвії / Фото з ОП

Для публічного візиту перша леді України обрала строгий чорний костюм, який доповнила жовтою сорочкою. Зверху Зеленська одягнула довге темно-синє пальто. Прикрасила свій образ дружина президента вишуканими сережками.



Олена та Володимир Зеленський приїхали до Львова / Фото з ОП

Після цього Володимир Зеленський відвідав поранених бійців у госпіталі. Він поспілкувався з воїнами, побажав їм здоров'я й перемоги, нагородив державними нагородами й висловив шану за сміливість та справжню любов до своєї держави.

Нагадаємо, що нещодавно до України приїжджав президент США Джо Байден, де зустрівся з Володимиром та Оленою Зеленськими. До зустрічі з американським главою перша леді обрала класичний чорний образ, який прикрасила аксесуарами. Як виглядала Олена Зеленська та чим здивував образ Байдена – читайте у статті.