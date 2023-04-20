Дружина президента Зеленського з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком і радницею Тетяною Ломакіною приїхали у Білу Церкву. Там вони відвідали міську лікарню №2, де відбулась презентація курсу "Базові засади застосування МКФ".

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МКФ – це Міжнародна класифікація функціонування, що прийнята у світі. Її будуть використовувати реабілітологи й медики в Україні, щоб покращити якість життя людям з інвалідністю як у фізичному, так і психологічному аспекті.

"Так, наше суспільство змінилося. Воно не буде таким, як раніше. Але воно може бути кращим, якщо ми забезпечимо всім, кого поранила війна, гідні умови, гідне ставлення, гідні можливості", – зауважила Олена Зеленська.



Олена Зеленська у лікарні / Фото з інстаграму першої леді

Олена Зеленська у Білоцерківській лікарні

Для поїздки в лікарню перша леді обрала лаконічний та стриманий, але елегантний образ. Вона постала у чорній блузці та темно-сірому штанному костюмі у смужку. З кишені жакета Олени Зеленської виглядала світла хустинка.

Дружина президента доповнила образ туфлями та сережками, стильною укладкою та легким денним макіяжем.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді

Нагадаємо, раніше перша леді приїздила в інший медичний заклад – відвідала дитячий медичний центр у Львові. Для візиту вона обрала темно-червону сорочку й жакет кімоно. Образ Олени Зеленської доповнювала особлива брошка у формі карти України.