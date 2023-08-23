Це символ гордості, – Олена Зеленська у вишуканій вишиванці привітала з Днем прапора України

23 серпня в Україні святкують День Державного прапора. Зі святом у вишуканому образі привітала перша леді Олена Зеленська.

Перша леді Олена Зеленська привітала з Днем Державного прапора України. Вона поділилась, що символізує синьо-жовтий стяг вдома і за кордоном.

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Перша леді привітала зі святом

Синьо-жовті кольори за кордоном – це символ підтримки України. Що більше наших прапорів бачимо у вікнах будинків, на одязі, просто на вулицях, то сильніше відчуваємо: тут вірять в Україну й українців. А значить, вірять у свободу. У справедливість. У нашу перемогу,

– написала Олена Зеленська.



Символ українського прапора / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Перша леді додала, що синьо-жовті кольори вдома – це символ гордості. За українських захисників, які встановлюють прапори у звільнених містах, за тих, хто зберігає прапори попри загрозу тортур.



Символ українського прапора / Фото з інстаграму Олени Зеленської

"Сьогодні, у День Державного прапора, хочеться закликати всіх, хто вірить в Україну: продовжуйте говорити про це за допомогою нашого прапора. Насправді зараз він не лише наш: це колір боротьби за демократичні людські цінності всього світу. Тож і відзначати маємо разом зі світом".

Ошатний образ першої леді

Олена Зеленська також поділилась новим фото у витонченій вишитій сорочці. Це білосніжна блузка івано-франківського бренду Gaptuvalnya з квітами, вишитими чорними нитками.

Перша леді доповнила образ перловим намистом з золотою підвіскою від Gunia та золотими сережками. Її волосся вкладене у лаконічний пучок, все завершує мінімалістичний макіяж.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської