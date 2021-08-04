Олена Зеленська приміряла бежевий костюм: фото з виступі на форумі "Україна 30"
Джерело:інстаграм Олени Зеленської
Перша леді України Олена Зеленська виступила на форумі "Україна 30", де презентувала новий аудіогід. Для нового виходу вона обрала елегантний приталений костюм бежевого кольору.
Олена Зеленська розповіла про 26-й аудіогід, який запрацював у стінах палацу Сансусі в Німеччині. Презентація відбулася в межах проєкту культурної дипломатії.
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Новий образ першої леді
Зеленська вийшла на сцену в елегантному приталеному костюмі, що складався з піджака та спідниці. Вбрання підкреслило фігуру першої леді. На талії Олена закцентувала з допомогою тонкого темного пояса. Волосся вона вклала в легкі локони, більшість яких забрала набік. На обличчі зробила легкий повсякденний макіяж. Серед аксесуарів аутфіт довершили лаконічні сережки.
На зустрічі з учасниками форуму "Україна 30. Імідж України" Олена Зеленська вкотре продемонструвала свій смак в одязі. Вона виглядала дуже вишукано та водночас ніжно.
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Для публічних заходів Олена зазвичай обирає подібні вбрання. Сукні та костюми є незмінними елементами її гардеробу. Нещодавно на цьому ж форумі Зеленська виступила у приталеній сукні синього кольору. Також вона з'являлася на публіці в:
- костюмі шоколадного кольору та білій футболці;
- блакитній сорочці;
- стильному бежевому костюмі.