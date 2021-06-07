Олена Зеленська приголомшила бездоганним образом у синьому костюмі: фото

Перша леді України захопила публіку новим виходом. Олена Зеленська продемонструвала бездоганний образ на святкуванні Національного дня Швеції. Вона обрала для події елегантний костюм темно-синього кольору.

У неділю, 6 червня, Олена Зеленська разом із Послом Королівства Швеція в Україні, шведською громадою та представниками міжнародних організацій відсвяткували Національний день Швеції.

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Елегантний look Олени Зеленської

Перша леді обрала для урочистого заходу елегантне вбрання. Олена постала перед публікою у темно-синьому костюмі, що складався з широких класичних штанів і подовженого піджака, що застібався на 2 ґудзики. Під піджак Зеленська одягнула білу блузку. Таке вбрання вона поєднала з білим взуттям на підборах.

Серед аксесуарів Олена доповнила look стильними сережками. Волосся вона зібрала в акуратний пучок ззаду, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж у коричневих відтінках. Образ першої леді був дуже гармонійним і вишуканим.

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У дописі Олена зазначила, Україну та Швецію об'єднують не лише синьо-жовті кольори прапора та спільні події минулого, а й теплі, дружні відносини у теперішній час.

Розширюючи нашу дружбу та співпрацю, ми запустили україномовний аудіогід у Музеї Ваза в Стокгольмі. Це найбільш відвідуваний музей Швеції,

– поділилася Зеленська.

Перша леді додала, "Ваза" – єдиний у світі корабель XVII століття, який зберігся до сьогодні. Його будівництво тривало приблизно 2 роки. На той час це було одне з найбільших суден у світі.

"Зізнаюся, я ще не мала нагоди відвідати Швецію. Але дуже мрію познайомитися з країною, прогулятися вулицями Стокгольма та особисто відвідати Музей Ваза. А поки разом з усіма охочими я прослухаю екскурсію Музеєм через мобільний додаток", – наголосила Олена.