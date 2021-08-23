Олена Зеленська приголомшила елегантним образом у блакитній сукні: нові фото першої леді

Перша леді України Олена Зеленська побувала на церемонії вручення відзнак "Національна легенда України". Для урочистого заходу, що відбувся напередодні Дня Незалежності, вона обрала розкішну приталену сукню ніжно-блакитного кольору.

Президент Володимир Зеленський вперше вручив відзнаку "Національна легенда України". Її отримали семеро українців. Дружина Зеленського у цей важливий момент була поруч із ним.

До теми Зеленський нагородив українців відзнакою "Національна легенда": хто її отримав

Вишуканий look Олени Зеленської

Олена Зеленська прийшла на урочистий захід у розкішному вбранні. Постала перед камерами у довгій приталеній сукні ніжно-блакитного кольору. Вбрання мало опущені рукави та виріз спереду, що додавали образові ніжності та жіночності. Такий look перша леді поєднала з туфлями-човниками на підборах в тон.

Волосся Зеленська вклала у красиві локони, а на обличчі зробила легкий макіяж у коричневих відтінках. Серед аксесуарів її аутфіт довершили довгі сережки з камінчиками.



Олена Зеленська на церемонії "Національна легенда України" / Фото ОП



Олена Зеленська на церемонії "Національна легенда України" / Фото ОП