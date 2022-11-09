У твідовому жакеті: Олена Зеленська повторила образ – ефектні фото

Перша леді України продовжує працювати над відновленням звільнених територій України, залучає інвесторів. На зустрічах з іноземними партнерами Зеленська постійно демонструє бездоганні аутфіти.

Зеленська зустрічалася з відомим меценатом Говардом Баффетом, який сказав, що хоче взяти участь у відновленні України. Наразі вирішили зосередитися передусім на освіті й саме в деокупованому регіоні, одному з найбільш постраждалих від російських загарбників.

Читайте також Президент Зеленський розповів про продуктивний візит дружини Олени до Португалії

У Бучі будується нове підприємство – фабрика-кухня, що годуватиме всі навчальні заклади трьох громад: Бучанської, Немішаївської, Бородянської. Підприємство виготовлятиме 10 тисяч порцій гарячого харчування щодня.

На початку навчального року Зеленська разом з Говардом відвідувала Бучу і вже є перші результати цієї співпраці – все готово до старту робіт. У воєнний час повертається реформа шкільного харчування, оскільки в ній заплановані потужні підприємства, які корисно та якісно годуватимуть одразу декілька закладів. А також це частина плану відновлення України.

Діловий образ Олени Зеленської

Для зустрічі з Говардом перша леді обрала діловий одяг. Вона постала перед меценатом у чорному твідовому жакеті та білій кофті. Поєднала такий верх з чорними штанами. Волосся зібрала в лаконічну зачіску, а на обличчі зробила макіяж у нюдових тонах. Завершила аутфіт мінімалістичними сережками.

Нагадаємо, у жовтні в цьому ж жакеті Зеленська зустрічалася з з колегою Ельке Бюденбендер - дружиною президента Німеччини. Вони розмовляли про відкриття німецько-української школи та надання засобів ППО.

Попередні виходи Олени Зеленської