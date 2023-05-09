Олена Зеленська показала іменне запрошення на коронацію Чарльза ІІІ: у листівці побачили помилку

Перша леді Олена Зеленська показала іменне запрошення на коронацію Чарльза ІІІ. Та шанувальники помітили орфографічну помилку у листівці.

Перша леді Олена Зеленська відвідала коронацію Чарльза ІІІ та Камілли. Вона показала у мережі іменне запрошення від монаршого подружжя.

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Олена Зеленська показала запрошення

Перша леді України висловила вдячність новому королю та королеві за запрошення. Та показала листівку – це барвиста рамка з квітів, емблеми та зображення Зеленої Людини. На листівці у каліграфічному стилі написаний титул першої леді.

Запрошення, яке запам'ятається назавжди. Мала честь бути присутньою на коронації Їх Величності Короля Чарльза III і Королеви Камілли і побажати їм успішного правління та процвітання. Була рада почути слова підтримки Україні від гостей церемонії,

– поділилась Олена Зеленська.



Запрошення Зеленської / Фото з твітера першої леді

Запрошення на коронацію викликало бурхливі обговорення у мережі. Шанувальники помітили, що у листівці пропущена літера "r" у слові "Ukraine".

"Який жах – вони неправильно написали "Україну" в запрошенні. Немає слів";

"Будь ласка, скажіть мені, що це не орфографічна помилка в офіційному запрошенні на коронацію";

"Британці прибрали свою літеру "р" з "України"";

"Такі раді, що ви завітали. Так соромно через орфографічну помилку".

Та інші користувачі мережі припускають, що, можливо, це й не орфографічна помилка, а специфіка старого англійського курсиву. Подвійна петля може означати об'єднання літер "k" та "r". Але невідомо, чи є ця версія правдивою, чи працівники палацу таки допустили помилку.