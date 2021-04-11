Олена Зеленська показала два бездоганні образи в Туреччині: фото

Президентське подружжя 10 квітня прибуло до Туреччини з офіційним візитом. Володимир та Олена Зеленські зустрілися з паном і пані Ердоган. Перша леді України вкотре продемонструвала бездоганний смак і з'явилась на публіці у двох вишуканих образах.

У той час, як Володимир Зеленський був на засіданні Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною, його дружина запустила два аудіогіди у Стамбулі та Анкарі. Україномовна озвучка з'явилася в Галатській вежі та Музеї анатолійських цивілізацій.

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"Я щиро дякую Міністерству закордонних справ та Міністерству культури і туризму Туреччини, а також українським дипломатичним установам, які підтримали нашу ініціативу та сприяли її реалізації. А ми продовжуємо працювати над поширенням української мови у світі", – висловилася перша леді України.

Перший образ Олени Зеленської

Для перельоту та виходу в Стамбулі дружина президента обрала улюблені штани палаццо небесно-блакитного кольору та стильний чорний жакет прямого крою без кишень. Верх look довершив золотистий ланцюжок і намисто з каміння.

Вишукане вбрання вона поєднала з масивним чорно-білим взуттям без підборів. Волосся Олена Зеленська вклала в голлівудські локони, очі підвела чорним олівцем, а губи нафарбувала ніжною нюдовою помадою.

Володимир і Олена Зеленські в Туреччині / Фото ОП

Володимир і Олена Зеленські в Туреччині / Фото ОП

Олена Зеленська з пані Ердоган / Фото ОП

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Другий образ Олени Зеленської

Для зустрічі з паном і пані Ердоган Олена Зеленська обрала елегантну чорну сукню-футляр довжини міді та підкреслила талію тонким лакованим ремінцем. Вбрання вона довершила подовженим піджаком у тон з атласним лацканом і туфлями на невисоких підборах з гострим носком. Перша леді одягла масивні золоті сережки-кільця та прогулювалася палацом вже без захисної маски. Її образ був вечірнім і офіційним водночас.

"Цей чудовий день промайнув як одна мить. Дякую пану та пані Ердоган за ще один теплий та гостинний прийом. До нових зустрічей", – подякувала Олена Зеленська.

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Нагадаємо, Олена Зеленська двічі була в Туреччині у жовтні 2020 року: