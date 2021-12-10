Олена Зеленська побувала на передріздвяному ярмарку у карамельному вбранні

Перша леді України днями вийшла у світ у карамельному вбранні. Вона побувала на передріздвяному соціальному ярмарку.

Дружина президента України показала фото зі свого чергового виходу. Олена Зеленська відвідала передріздвяний ярмарок з особливою метою.

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Перша леді розповіла, що на ярмарку можна влаштувати фотосесію, зробити макіяж і скуштувати солодощі. Та насправді ярмарок "Ключ до свободи" демонструє товари й послуги підприємств, які допомагають почати нове життя постраждалим від домашнього насильства.

Ця можливість працювати або навіть перевчитися на зовсім нову спеціальність, надана кар'єрним хабом "Розірви коло" від UNFPA Україна, уже допомогла почати нове життя понад 180 людям. Частину свого прибутку вони тепер спрямовують на допомогу іншим – на протидію та запобігання домашньому насильству у своїх містах,

– поділилась Олена Зеленська.

Вона додала, що ярмарок цікавий як звичайним відвідувачам, так і тим, хто потребує розпочати нове життя.

Образ Олени Зеленської

На ярмарку перша леді України з'явилась у вбранні, яке одягала й раніше. Вона постала в одязі ніжного карамельного кольору – светрі та довгому пальті на ґудзиках.

Олена Зеленська доповнила образ масивними золотими сережками-кільцями та елегантною брошкою. Вона зібрала волосся у низький пучок, а на обличчі зробила макіяж. Дружина президента не забула про засоби захисту і гуляла ярмарком у масці.

Олена Зеленська на ярмарку / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Інші образи першої леді

Яскравим виходом у жовтому светрі та штанах дружина президента здивувала на робочій зустрічі зі студентами.

На відкриття форуму "Україна 30. Саміт Діти" жінка обрала костюм насиченого червоного кольору.

Для іншого публічного виходу Олена Зеленська обрала класичне кашемірове пальто темно-синього кольору.

Текст публікації Олени Зеленської

Тут можна скуштувати авторські солодощі та замовити одяг, зробити фотосесію й навіть макіяж. Зовні – звичайний передріздвяний ярмарок. Але насправді – значно більше.

Ярмарок "Ключ до свободи" представляє товари й послуги соціальних підприємств, які працевлаштовують постраждалих від домашнього насильства. Ця можливість працювати або навіть перевчитися на зовсім нову спеціальність, надана кар'єрним хабом "Розірви коло" від UNFPA Україна, уже допомогла почати нове життя понад 180 людям. Частину свого прибутку вони тепер спрямовують на допомогу іншим – на протидію та запобігання домашньому насильству у своїх містах.

Усім раджу завітати на цей теплий захід: сьогодні з 14:00 до 20:00, а 11-12 грудня – з 10:00 до 20:00 на 6-му поверсі центру ArtHall D12, вул. Десятинна, 12, Київ.

Цікаво буде й звичайним відвідувачам, і тим, хто сам потребує шансу на нове життя після домашнього насильства. Кар'єрні консультанти підкажуть, як і де працевлаштуватися, розвиватись, заробляти й попри все – перемогти у будь-якій життєвій ситуації!