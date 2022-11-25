Олена Зеленська показала, як працює без світла: вона підтримала запуск важливого проєкту

Перша леді Олена Зеленська підтримала запуск спеціального українського простору на платформі Google Arts & Culture. Вона розповіла про проєкт у темряві.

Внаслідок пошкоджень українських енергетичних об'єктів, чимало людей залишається без світла. Так працювала й перша леді Олена Зеленська.

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Олена Зеленська підтримала запуск проєкту

Перша леді підтримала запуск українського простору під назвою Ukraine is Here на платформі Google Arts & Culture. Там розміщують зображення художніх робіт з усіх музеїв світу.

На платформі Google Arts & Culture, яка популяризує культуру різних країн, офіційно презентовано спеціальний український простір – Ukraine is Here, у якому в окремих секціях представлені наші архітектура, природа, мистецтво, культура,

– повідомила Олена Зеленська.

Перша леді додала, що тепер цей проєкт особливо важливий, адже окупанти палять українські пам'ятки й розграбовують їх.

"Адже наша культура не лише наша. Це спадок усього цивілізованого світу. Коли культурні цінності втрачає одна країна, втрачає весь світ. Коли ми зберігаємо, роздивляємось, гуглимо українську культуру, ми збагачуємо світ".

Олена Зеленська показала фото, як розглядає український простір у Google Arts & Culture. Вона зробила фото у темряві – схоже, першій леді теж вимкнули світло.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської

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Напередодні Олена Зеленська виступила на форумі SCLAN. Там вона разом з колегами обговорила вплив війни Росії проти України на країни Карибського басейну. Зокрема, їх торкнулась зернова криза. На зустріч перша леді одягнула сукню винного кольору.

Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської