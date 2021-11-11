Олена Зеленська підкорила образом у персиковому жакеті

Після саміту перших леді та джентльменів, який відбувся у Києві в серпні, Олена Зеленська підтримує зв'язок з колегами з різних країн світу. Днями вона поспілкувалась з дружиною президента Ізраїлю. Для відеодзвінка вона обрала жакет ніжного персикового відтінку.

У рамках платформи "м'якої сили" Олена Зеленська вийшла на зв'язок з першою леді Ізраїлю Міхаль Герцог. Вони обговорили потенційні спільні проєкт, питання гендерної рівності та безбар'єрного простору. Безумовно, образ першої леді України не залишився поза увагою публіки.

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Образ Олени Зеленської

Для робочої онлайн-зустрічі дружина президента обрала яскравий аутфіт. Вона одягла шоколадну сорочку та жакет персикового відтінку. Ніжний верх з прямим силуетом додав її образу свіжості. Очевидно, штани були такого ж відтінку.

Олена Зеленська виглядала справді святково. Волосся вона вклала у розкішні локони й зробила макіяж з акцентом. Вона виділила очі стрілками, а губи нафарбувала ніжно-рожевою помадою. Схоже, з новоспеченою першою леді Ізраїлю в неї склалися теплі стосунки, адже усмішка не сходила з її обличчя упродовж усього відеодзвінка.

Олена Зеленська в персиковому жакеті / Фото з інстаграму першої леді України

Олена Зеленська в персиковому жакеті / Фото з інстаграму першої леді України

Попередні образи Олени Зеленської

На робочу зустріч з представниками проєкту "Бізнес без бар'єрів" вона одягала костюм чорного кольору та блузку з зав'язками.

Черкащину перша леді відвідувала в чорному пальті та молочній сукні довжини міді.

На регіональному форумі в Дніпрі вона виступала в класичному костюмі прямого крою та білій сорочці.

Повний текст публікації Олени Зеленської:

Серія двосторонніх заходів з першими леді різних країн світу триває.

Мала нагоду поспілкуватися з дружиною Президента Ізраїлю Міхаль Герцог. Вона брала участь у Київському саміті перших леді та джентльменів і звернулася до учасників події у натхненному відео. Я рада, що наше спілкування триває, а платформа "м'якої сили" лише сприяє цьому.

Минуло чотири місяці відтоді, як пані Міхаль стала першою леді Ізраїлю. Я добре пам'ятаю початок свого шляху, тому поцікавилася, що вона обрала своїм напрямком діяльності. Розумію, наскільки важлива підтримка, особливо на старті, тому щиро бажаю першій леді Ізраїлю натхнення й віри у власні сили.

Під час розмови ми встигли обмінятися досвідом та обговорити такі теми: реалізація права на освіту людей з особливими потребами, питання безбар'єрного простору, питання гендерної рівності.