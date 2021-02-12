Олена Зеленська підкорила діловим образом у синьому костюмі: фото

Джерело:інстаграм Олени Зеленської
Перша леді України продовжує працювати над темою шкільного харчування. Олена Зеленська зустрілась із робочою групою та дітьми, які куштували страви з оновленого меню. Також вона продемонструвала гарний образ.
Перша леді України Олена Зеленська багато працює над темою шкільного харчування. Вона провела нову зустріч, де підкорила бездоганним образом.
Дивіться також У розкішній блузці та жакеті: Олена Зеленська підкорила елегантним образом – фото
Перша леді для нового виходу обрала діловий стиль. Вона постала перед камерою в ніжно-коричневій кофтинці та темно-синьому класичному костюмі, що складався з широких штанів та елегантного жакета.
Вбрання Олена Зеленська поєднала з темними туфлями із гострим носком. Вона злегка накрутила волосся і розпустила його. А на обличчі зробила легкий макіяж, що вдало довершив look. Перша леді України не забуває про пандемію коронавірусу, тож позувала із захисною маскою, як і всі присутні.
Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської